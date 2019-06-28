Suudi petrol pompalarına düzenlenen saldırıların Irak'tan yapıldığı iddiası

NEW YORK (AA) - Suudi Arabistan'a ait iki pompa istasyonuna geçen ay düzenlenen saldırılardan Yemen'deki Husilerin değil, Irak'taki İran bağlantılı grupların sorumlu olduğu iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna düzenlenen drone saldırısının Yemen'den değil Irak'tan yapıldığı sonucuna ulaştı.

Suudi Arabistan'daki saldırıdan Yemen'deki Husilerin sorumlu tutulduğu anımsatılan haberde, "Ancak konuya yakın ABD'li yetkililer, saldırıların Irak'tan, büyük ihtimalle de burada büyük varlık gösteren İran'ın desteklediği milisler tarafından yapıldığını söyledi." ifadelerine yer verildi.

Habere göre, ABD'li yetkililer, bu istihbarata nasıl ulaşıldığına ilişkin dair detay vermedi, söz konusu drone saldırısının Yemen'deki Husi güçlerin daha önce yaptığı saldırılardan daha sofistike olduğunu vurguladı.



ABD söz konusu çıkarımlarını bir not ile Iraklı yetkililere iletti ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile bu ay başında yaptığı telefon görüşmesinde konuyu gündeme getirdi. ABD'li yetkililer Bağdat yönetiminden "İran bağlantılı militan grupları" kontrol altına almasını talep etti.

Iraklı yetkililer ise Irak'ın ABD'den Suudi Arabistan'a saldıran droneların Irak topraklarından çıktığı iddiasına ilişkin daha fazla kanıt istedi. Öte yandan, Başbakan Abdulmehdi'nin geçen hafta söz konusu olayda Irak'ın bir dahli olmadığını olmadığını söylediği aktarıldı.

- Suudi Arabistan'da petrol pompa istasyonlarına saldırı



Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih de doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco da ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna düzenlenen saldırıdan müşterilere petrol ve gaz temininin etkilenmediğini açıklamıştı.

- ABD-İran gerginliği

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında gerginlik yaşanıyor.



İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun geçen hafta perşembe günü ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra söz konusu gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.



ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta cuma günü İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.



ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.