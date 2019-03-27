Suudi liberal yazardan skandal ötesi sözler! "Kudüs ve Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'indir"

Suudi Arabistan'da liberal yazar Türki El-Hamad, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Golan Tepeleri'niİsrail toprağı olarak tanıması kararının ardından skandal açıklamalar yaptı.

Hamad, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kudüs ve Golan Tepeleri’nin 1967’den beri İsrail’in olduğunu" söyledi.

El-Hamad şunları yazdı: "Size Kudüs ve Golan Tepeleri hakkında sorular soruyorlar. Kudüs ve Golan Tepeleri’ 1967’den beri İsrail’indir. Bütün bu bağrışma ve çağrışmalar bir şeyi değiştirmeyecektir. "

Suudi Arabistan Krallığı, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nin egemenliğinin tanınması üzerine ABD yönetimi tarafından yapılan beyannamenin reddedildiğini ve kınandığını açıkladı.

Suudi Arabistan, kararın Orta Doğu’daki barış süreci ve bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olacağını ve tüm tarafları uluslararası meşruiyet ve Birleşmiş Milletler Şartları’nın kararlarına saygı duymaya çağıracağını belirtti.

Türki El-Hamad kimdir?

'Liberal yazar Türki El-Hamad, İslam'a hakaret içerikli twitler yazdığı gerekçesiyle tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Turki el Hamad, İçişleri Bakanı Prens Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz'in emriyle tutuklanmıştı. Hamad ''aşırılıkçı İslam'' olarak nitelediği tutum aleyhine twitler yazmış ve ''aşırılıkçı İslam'ın Hazret-i Muhammed'in sevgi mesajını çarpıttığını'' söyleyerek, bunu Neo-Nazizm'e benzetmişti. Hamad'ın twitleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

(Milli Gazete)