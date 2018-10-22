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Suudi Kraliyet ailesinden Cemal Kaşıkçı ailesine başsağlığı

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:51
Suudi Kraliyet ailesinden Cemal Kaşıkçı ailesine başsağlığı

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman ile Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Kral Selman ve Prens Bin Selman, Salah'la ayrı ayrı gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Kaşıkçı ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini iletirken, Salah da onlara teşekkür etti.

ARBEDE SONUCU ÖLMÜŞTÜ
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 07:51
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

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