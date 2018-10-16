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Kaçan Suudi Konsolos'un konutunda esrarengiz kuyu bulundu!

Olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Konsolos Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi. Konsolosluk binasındaki aramalarda 6 ayrı DNA örneği üzerinde yoğunlaşan uzman ekiplerin, konuttaki aramalarda ise bahçede bulunan bir kuyu üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

16 Ekim 2018 Salı 21:46
Kaçan Suudi Konsolos'un konutunda esrarengiz kuyu bulundu!

İstanbul Levent'te 2 Ekim günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, önceki gün konsolosluk yerleşkesinde arama ve inceleme yapan İstanbul polisi, akşam saatlerinde de konsolosluk konutuna girip arama ve inceleme yaptı.

Konsolosluk binasındaki aramalarda 6 ayrı DNA örneği üzerinde yoğunlaşan uzman ekiplerin, konuttaki aramalarda ise bahçede bulunan bir kuyu üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.
 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 21:46
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