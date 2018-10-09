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Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketli dakikalar!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Konsolosluğun arka kapısında konsolosluk görevlisinin kapıda karşıladığı 3 kişi yaklaşık 20 dakika kaldıktan sonra buradan ayrıldı.

09 Ekim 2018 Salı 23:57
Suudi Arabistan konsolosluğunda hareketli dakikalar!

Washington Post yazarı gazeteciCemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'den bu yana kayıp olduğu ve en son Suudi Arabistan Başkonlosluğu'nda olduğu öne sürüyordu. Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla konsolosluk binasında inceleme yapılacağını duyurmuştu. Konsoloslukta akşam saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde lüks bir araç girdi.

İHA'nın haberine göre, otoparka giren araç daha sonra buradan ayrıldı. Öte yandan Konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi girdi.

Konsolosluk görevlisinin kapıda karşıladığı 3 kişi yaklaşık 20 dakika burada kaldıktan sonra Konsolosluk binasından ayrıldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili başkonsolosluk binasında inceleme yapılması bekleniyordu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 23:57
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu
  4. Suudi Arabistan Başkonlosluğu

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