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Sultangazi'de bulunmuştu! Suudi Konsolosluğu'na ait araçtan çıkan eşyalar belli oldu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'de bulunan konsolosluk aracı incelemeye alınmıştı. Yapılan 1 saatlik incelemede konsolosluk aracında yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarının bulunduğu belirlendi.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:17
Sultangazi'de bulunmuştu! Suudi Konsolosluğu'na ait araçtan çıkan eşyalar belli oldu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik soruşturma kapsamında incelenen konsolosluk aracından çıkan eşyalar belli oldu.

Yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarını Sultangazi'de bulunan araca bıraktığı belirlendi.

İnceleme yapılmıştı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta inceleme yapılmıştı.

Kişisel eşyalar bulundu

Yapılan 1 saatlik incelemede konsolosluk aracında yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarının bulunduğu belirlendi.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:17
  1. Sultangazi
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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