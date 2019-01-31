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Suudi Arabistan hazinesine 106 milyar dolardan fazla para girdi

Suudi Arabistan'da düzenlenen "yolsuzluk" operasyondan sonra, hazineye 106.6 milyar dolardan fazla para girdi.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:03
Suudi Arabistan hazinesine 106 milyar dolardan fazla para girdi

Suudi Arabistan'da düzenlenen "yolsuzlukla mücadele" operasyonu kapsamında 400 milyar riyalden (106,6 milyar dolar) fazla miktarda paranın hazineye geri kazandırıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın yayımladığı Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu bazıları şahitlik için olmak üzere 381 kişinin ifadesine başvurdu. 

Savcının gözetimi altında tüm dosyaların incelendiği ve kişilere haklarındaki suçlamaların bildirildiği ifade edildi. 

Hakkındaki yolsuzluk iddiası ispat edilemeyenlerin serbest bırakıldığı, suçunu ve uzlaşmayı kabul eden 87 kişiyle uzlaşma anlaşması yapıldığı belirtildi. Başka suçları bulunması nedeniyle baş savcılığın anlaşma yapmayı kabul etmediği 56 kişinin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından savcılığa sevk edildiği bilgisi verildi. 

106,6 milyar dolardan fazla gelir

Yolsuzlukla mücadele operasyonunda hazineye gayri menkul, şirket, nakit ve diğer şekillerde 106,6 milyar dolardan fazla gelirin geri kazandırıldığı kaydedildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:03
  1. Suudi Arabistan
  2. yolsuzluk
  3. Kraliyet Divanı

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