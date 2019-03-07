Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta mahsur

Avustralya’ya kaçmak üzere geldikleri Hong Kong’ta Eylül ayından bu yana mahsur kalan ve Suudi diplomatlar tarafından pasaportlarına el konulan Suudi Arabistanlı 18 ve 20 yaşlarındaki iki kız kardeşin, Hong Kong’ta kalış süreci Nisan ayına kadar uzatıldı.

Bangkok’ta alıkonulan Suudi Arabistanlı Rahaf’ın ardından, Suudi Arabistanlı 18 ve 20 yaşlarındaki iki kız kardeş Avustralya’ya kaçmak isterken 6 aydır Hong Kong’ta mahsur kaldı. Eylül ayından beri yakalanma korkusu ile yaşayan ve Hong Kong’ta kalma süreleri Şubat ayında dolan kız kardeşlerin Hong Kong’ta kalış süresi uzatıldı.

Bölgede önde gelen aktivist avukatlardan olan Michael Vidler, göçmenlik bürosunun kız kardeşlerin Hong Kong’ta kalış süresinin Nisan ayının 8’ine kadar uzattığını söyledi. Hong Kong’ta defalarca yer değiştirerek Suudi Arabistan’a dönmek istemediklerini ifade eden kız kardeşler, adını açıklamadıkları üçüncü bir ülkeye göçmenlik başvurusunda bulundu.

Pasaportlarını ailelerinden çaldılar

Reem ve Rawan adlı iki kız kardeş, aileleri ile gittikleri Sri Lanka’da yaptıkları planla önce uçak biletlerini değiştirdi, ardından da pasaportlarını ailelerinden çalarak Hong Kong’a gitti. Avustralya uçağına binmek üzereyken Suudi diplomatlar tarafından engellenen ve pasaportları ellerinden alınan kız kardeşler, Suudi Arabistan’da özgür olmadıkları gerekçesi ile kaçmayı planladıklarını ifade etti. Güvenlik gerekçesiyle gerçek ismini kullanmayan Reem, Suudi Arabistan’daki hayatını ve aile baskısını “kabus” olarak tanımlayarak kaçmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Ailesi ile gittikleri tatilde kaçmak için yaptıkları planla Melbourne kentine gitmek üzere Sri Lanka Havayolları ile Hong Kong’a varan kardeşler, yaklaşık 2 saat havalimanında bekletildi. Havalimanında Abayalarını çıkaran kardeşler, Suudi konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Bilet ve pasaportları iptal edilen kardeşler, Hong Kong’ta defalarca yer değiştirerek Suudi Arabistan’a dönmek istemediklerini ifade etti. Kardeşler adını açıklamadıkları üçüncü bir ülkeye göçmenlik başvurusunda bulundu.