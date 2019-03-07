0553 313 94 23

Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta mahsur

Avustralya’ya kaçmak üzere geldikleri Hong Kong’ta Eylül ayından bu yana mahsur kalan ve Suudi diplomatlar tarafından pasaportlarına el konulan Suudi Arabistanlı 18 ve 20 yaşlarındaki iki kız kardeşin, Hong Kong’ta kalış süreci Nisan ayına kadar uzatıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:32
Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta mahsur

Avustralya’ya kaçmak üzere geldikleri Hong Kong’ta Eylül ayından bu yana mahsur kalan ve Suudi diplomatlar tarafından pasaportlarına el konulan Suudi Arabistanlı 18 ve 20 yaşlarındaki iki kız kardeşin, Hong Kong’ta kalış süreci Nisan ayına kadar uzatıldı.


Bangkok’ta alıkonulan Suudi Arabistanlı Rahaf’ın ardından, Suudi Arabistanlı 18 ve 20 yaşlarındaki iki kız kardeş Avustralya’ya kaçmak isterken 6 aydır Hong Kong’ta mahsur kaldı. Eylül ayından beri yakalanma korkusu ile yaşayan ve Hong Kong’ta kalma süreleri Şubat ayında dolan kız kardeşlerin Hong Kong’ta kalış süresi uzatıldı.


Bölgede önde gelen aktivist avukatlardan olan Michael Vidler, göçmenlik bürosunun kız kardeşlerin Hong Kong’ta kalış süresinin Nisan ayının 8’ine kadar uzattığını söyledi. Hong Kong’ta defalarca yer değiştirerek Suudi Arabistan’a dönmek istemediklerini ifade eden kız kardeşler, adını açıklamadıkları üçüncü bir ülkeye göçmenlik başvurusunda bulundu.



Pasaportlarını ailelerinden çaldılar


Reem ve Rawan adlı iki kız kardeş, aileleri ile gittikleri Sri Lanka’da yaptıkları planla önce uçak biletlerini değiştirdi, ardından da pasaportlarını ailelerinden çalarak Hong Kong’a gitti. Avustralya uçağına binmek üzereyken Suudi diplomatlar tarafından engellenen ve pasaportları ellerinden alınan kız kardeşler, Suudi Arabistan’da özgür olmadıkları gerekçesi ile kaçmayı planladıklarını ifade etti. Güvenlik gerekçesiyle gerçek ismini kullanmayan Reem, Suudi Arabistan’daki hayatını ve aile baskısını “kabus” olarak tanımlayarak kaçmaya karar verdiklerini dile getirdi.


Ailesi ile gittikleri tatilde kaçmak için yaptıkları planla Melbourne kentine gitmek üzere Sri Lanka Havayolları ile Hong Kong’a varan kardeşler, yaklaşık 2 saat havalimanında bekletildi. Havalimanında Abayalarını çıkaran kardeşler, Suudi konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Bilet ve pasaportları iptal edilen kardeşler, Hong Kong’ta defalarca yer değiştirerek Suudi Arabistan’a dönmek istemediklerini ifade etti. Kardeşler adını açıklamadıkları üçüncü bir ülkeye göçmenlik başvurusunda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doları aştı
    1. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar..
    2. İsrail askerlerinin şehit ettiği..
    3. Ruhani'den sosyal medya yasağına sert..
    4. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı..
    5. Rizespor, Kayserispor maçına kilitlendi
    6. Buteflika'nın sağlığının kötüleştiği..
    7. Devlet Bahçeli seçim çalışmalarının..
    8. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    9. Çavuşoğlu'ndan taksicilere ÖTV sözü
    10. Bankacılık sektörünün toplam kredi..
    11. Antalyaspor taktik çalıştı
    12. Numan Kurtulmuş’tan “beka ve ittifak”..
    13. Şenol Güneş: Cumhurbaşkanımız ülke..
    14. Kadınların güvenini kazanan daha çok..
    15. Belediyelere "7 gün 24 saat esası"na..
    16. Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmeleri
    17. Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
    18. Başkan Erdoğan konuşuyor
    19. Kayseri'de kağıt telkari kursu
    20. Murat Aydın'dan hastane sözü
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti