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Suudi gazeteden büyük küstahlık! Osmanlı'ya skandal iftira

Suudi Arabistan'ın Ukaz isimli küstah gazetesi, "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makaleye imza attı. Skandal gazete Osmanlı'ya iftira üzerine iftira attı.

28 Mart 2019 Perşembe 07:19
Suudi gazeteden büyük küstahlık! Osmanlı'ya skandal iftira

Uzun süredir Türkiye'ye karşı asparagas haberlerle öne çıkan Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesi, son günlerdeki ABD'nin "Golan Tepeleri" kararını tanımasından sonra Türkiye'nin verdiği tepkiler üzerine yeniden karalama kampanyası başlattı.

Osmanlı'yı DEAŞ'ın devleti yaptılar

Suud gazetesi, Osmanlı Devleti'ni, terör örgütü DEAŞ'in sözde "devletine" benzetme iftirasında bulundu.

Ukaz gazetesi yazarlarından Hani ez-Zahiri'nin kaleme aldığı "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makaleyi yayımlayarak, Osmanlı'yı sömürgecilikle suçlamaya çalıştı.

Dünyanın, ABD'nin Golan Tepeleri kararına verilen tepkilere odaklandığı bugünlerde dikkati terör örgütü DEAŞ'a çekmek isteyen Zahiri'nin makalesinde, Osmanlı Devleti'ne yönelik iftiralar şöyle sıralandı:

"Daha önceki makalelerimde sürekli Ebubekir el-Bağdadi'nin devletinden, DEAŞ'ın ikinci devleti diye bahsettim. Çünkü DEAŞ'tan önce kuruluşu, suçları, katliamları ve hatta yıkılışından sonra askerlerini tıpkı fareler gibi Arap dünyasından çekme aşamalarından geçen bir devlet vardı.. O da kendini sahte bir şekilde Osmanlı Devleti olarak tanıtan ancak gerçekte DEAŞ'ın birinci devleti idi."

Osman Gazi'yi utman diye tanıttılar

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi'nin "Yeni Osmanlı, atalarının imparatorluğunda ne arıyor?" başlığıyla yazdığı diğer bir makalede de Osmanlı tarihini iftiralarla çarpıtma cüretinde bulunuldu.

Osmanlı Devleti'nin ismini çarpıtmakla başlayan makalede, Osmanlı Hanedanı'ndan birtakım isimler aktararak İslami isimlerle uyuşmadığı dolayısıyla devletin kurucusu Osman Gazi'nin adını da "Utman" olarak tanıtmaya çalıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 07:19
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