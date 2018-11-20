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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Basın mensuplarının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi, Kaşıkçı'nın katledilişinin 50. gününde de devam ediyor

20 Kasım 2018 Salı 12:53
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Yerli ve yabancı basın mensupları, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Levent'teki başkonsolosluk binası önünde gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bekleyişi 50. günde de sürüyor.

Yerli ve yabancı basın mensupları, etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binasının önünde, yağmurlu hava şartlarına rağmen gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu arada konsoloslukta günlük rutin işler devam ediyor.

Bazı yayın kuruluşları, saat başı canlı yayın yaparak, olayla ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:53
  1. Suudi Arabistan
  2. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkç

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