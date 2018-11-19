THY- Euroleague
0553 313 94 23

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Basın mensuplarının Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi devam ediyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:06
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Ulusal ve uluslararası basın mensupları, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin gelişmeleri Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip ediyor.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Levent'teki başkonsolosluk binası önünde gelişmeleri takip eden basın mensuplarının bekleyişi 49. günde de sürüyor.

Yerli ve yabancı basın mensupları, etrafı polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binasının önünde gelişmeleri, yağmurlu hava şartlarına rağmen yakından takip ediyor.

Bu arada konsolosluk binasına öğle saatlerinden itibaren sivil ve resmi plakalı araçların giriş çıkışlarının arttığı gözlendi.

Yerli yabancı gazeteciler, saat başı canlı yayın yaparak olayla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:06
  1. Arabistan Konsolosluk
  2. Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  3. yerli ve yabancı basın mensupları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te uyuşturucuya 8 tutuklama
    1. Gaziantep'te uyuşturucuya 8 tutuklama
    2. Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı..
    3. Arabistan'a bir kötü haber daha!
    4. Adıyaman CHP belediye başkan adayı 2019
    5. Siyanürden daha zehirli… Alanya'da..
    6. Erdoğan ile Putin'den özel görüşme
    7. 74 sanıklı FETÖ davasında karar..
    8. Parmak çıtlatmak zararlı mı?
    9. İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı
    10. Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir..
    11. Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
    12. İzmir'de koca dehşeti! Sokak ortasında..
    13. Erkeklerde kanser belirtileri
    14. Uzmanlar anne adaylarını uyardı
    15. Yapışmaz tava kullanırken yapılan..
    16. "Picasso'nun çalınan tablosu..
    17. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    18. İşte evinizde gizli saklama alanları
    19. AK Partili Sofuoğlu hedeflerini açıkladı
    20. Yıldız oyuncudan Galatasaray'a müjdeli..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!