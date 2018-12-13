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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı, ABD Senatosunda kabul edildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 23:41
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:41
ABD
ABD Senatosu
Cemal Kaşıkçı
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