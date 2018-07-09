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Suudi din adamından şok açıklama! "Batı ülkeleri İslam'ı..."

ABD kuklalığı nedeniyle Batı'yı cilalamaya çalışan Suudi Arabistan'daki bazı din adamları skandal açıklamalar yapmaya devam ediyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:20
Suudi din adamından şok açıklama! "Batı ülkeleri İslam'ı..."

Mekke'deki İslam Dünyası Rabıtası Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdül-Kerim El-Issa, İslam'a karşı Batı'da bir komplo kurulduğunu ifade edenlere yönelik, "Tam tersine İslam dinine ve Müslümanlara karşı büyük bir takdir var ve Müslümanlarla işbirliğine yönelik küresel bir arzu var" dedi.

Issa'nın "işbirliğine yönelik küresel arzu" şeklindeki açıklamasında, Batı'nın kendi çıkarlarına yönelik olarak attıkları adımlarda Müslüman yöneticilerle yaptığı işbirliğinden bahsetmemesi dikkat çekti.

El-Issa, pek çok Müslüman'ın Batılı ülkelerde İslam ve Müslümanlara karşı komploların mevcudiyeti hakkında yanlış izlenimlere sahip olduğunu savundu.

Arab News'in aktardığına göre, Al-Issa, "Bunlar sahte izlenimlerdir, çünkü Batı, dinin devlet yapısında yer almasını reddetti. Laikliği ve din karşıtlığını bir yaşam biçimi olarak seçti ... Öyleyse neden Batı'nın bizi dinimizle hedef aldığını düşünüyoruz?" şeklinde konuştu.

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:20
  1. Şeyh Muhammed bin Abdül-Kerim El-Issa
  2. Batı ülkeleri

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  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL49 dk önce
    PARA icin insan neler yapa biliyormus..bir kagit parcasi icin dinini,milletini,devletini,tarihini,serefini,namusunu,onurunu satana cehennem en güzel yerdir!!!
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