Suudi din adamından skandal! "Batı ülkeleri İslam'ı..."

Mekke'deki İslam Dünyası Rabıtası Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdül-Kerim El-Issa, İslam'a karşı Batı'da bir komplo kurulduğunu ifade edenlere yönelik, "Tam tersine İslam dinine ve Müslümanlara karşı büyük bir takdir var ve Müslümanlarla işbirliğine yönelik küresel bir arzu var" dedi.

Issa'nın "işbirliğine yönelik küresel arzu" şeklindeki açıklamasında, Batı'nın kendi çıkarlarına yönelik olarak attıkları adımlarda Müslüman yöneticilerle yaptığı işbirliğinden bahsetmemesi dikkat çekti.

El-Issa, pek çok Müslüman'ın Batılı ülkelerde İslam ve Müslümanlara karşı komploların mevcudiyeti hakkında yanlış izlenimlere sahip olduğunu savundu.

Arab News'in aktardığına göre, Al-Issa, "Bunlar sahte izlenimlerdir, çünkü Batı, dinin devlet yapısında yer almasını reddetti. Laikliği ve din karşıtlığını bir yaşam biçimi olarak seçti ... Öyleyse neden Batı'nın bizi dinimizle hedef aldığını düşünüyoruz?" şeklinde konuştu.

Kaynak: Milli Gazete