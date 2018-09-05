0553 313 94 23

Suudi din adamı Selman El-Avde için skandal idam talebi!

Suudi Arabistan yönetimi her geçen gün skandal kararlara imza atmaya devam ediyor. Son karar ise Suudlu din adamı Selman El-Avde için idam istemi oldu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 23:28
Suudi din adamı Selman El-Avde için skandal idam talebi!

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıl gözaltına alınan Selman El-Avde hakkında savcılık tarafından idam cezası istendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selman El-Avde hakkında hazırlanan iddianamede Savcı, Avde'nin aralarında 'terörizm' suçlamasının da bulunduğu toplam 37 suçtan ölüm cezasına çarptırılmasını istedi.

Selman el Avde'nin oğlu Abdullah el Avde de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında babasının savcılık tarafından ölüm cezasına çarptırılmak istendiğini açıkladı.

Neler yaşandı?

Suudi Arabistanlı din adamı Selman El-Avde geçtiğimiz sene Eylül ayında Suudi Arabistan yönetimi tarafından tutuklanmıştı. Din adamı Avad el Karni de geçmiş dönemde Suudi hanedanlığına yönelik muhalif bir isim olarak anılan Avde ile birlikte  tutuklanmıştı.

Selman El-Avde, Körfez Savaşı'nın ardından Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle 1994-1999 yılları arasında hapsedilmişti. Suudi insan hakları örgütü AQIST'in bildirdiğine göre, El-Avde Twitter'da yayınladığı, "Suudi Arabistan ve Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesini" destekleyen bir mesaj nedeniyle tutuklandı.

Selman El-Avde, Suudi Arabistan ve Katar arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini talep eden tweetinin ardından evine gelen üç güvenlik görevlisi tarafından tutuklanmıştı. El-Avde takipçileriyle paylaştığı twette, Katar emiri ve Suudi Veliaht Prensi arasında yapılan bir telefon görüşmesine işaret ederek "Allah, haklarının iyiliği için onların kalplerini birbirine yaklaştırsın" ifadelerini kullandı.

Suudi kraliyet ailesi, ülkedeki İslami muhalefeti kendi yönetimine karşı yöneltilen en büyük iç tehdit olarak görüyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 23:28
  1. Katar
  2. Twitter
  3. Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeliler esnafı darp etti, şehir karıştı!
    1. Suriyeliler esnafı darp etti, şehir..
    2. Trump kendi topuğuna sıktı! ABD..
    3. Suudi din adamına skandal idam talebi!
    4. Hareket halindeki otobüste başlayan..
    5. Paraguay'ın jestine Filistin sessiz..
    6. İsrail ve ABD'ye şok! Paraguay, geri..
    7. Kolombiya'da rehin tutulan 19 kişi..
    8. Avrupa Birliği vize şartlarını..
    9. Meteoroloji İstanbulluları uyardı!
    10. 4 dakikalık dolu yağışı cami..
    11. Lübnan'dan Suriye çağrısı!
    12. Ortak açıklama: Amaç İdlib’i ele..
    13. Anket sonuçları açıklandı! Türk halkı..
    14. Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine..
    15. Facebook ve Twitter'a kötü haber!
    16. Bakan Turhan: Ekonomik darbe..
    17. Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı..
    18. Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki..
    19. Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!
    20. CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    İYİ Parti ittifak kararını açıkladı
    İYİ Parti ittifak kararını açıkladı