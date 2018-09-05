Suudi din adamı Selman El-Avde için skandal idam talebi!

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıl gözaltına alınan Selman El-Avde hakkında savcılık tarafından idam cezası istendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Selman El-Avde hakkında hazırlanan iddianamede Savcı, Avde'nin aralarında 'terörizm' suçlamasının da bulunduğu toplam 37 suçtan ölüm cezasına çarptırılmasını istedi.

Selman el Avde'nin oğlu Abdullah el Avde de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında babasının savcılık tarafından ölüm cezasına çarptırılmak istendiğini açıkladı.

Neler yaşandı?

Suudi Arabistanlı din adamı Selman El-Avde geçtiğimiz sene Eylül ayında Suudi Arabistan yönetimi tarafından tutuklanmıştı. Din adamı Avad el Karni de geçmiş dönemde Suudi hanedanlığına yönelik muhalif bir isim olarak anılan Avde ile birlikte tutuklanmıştı.

Selman El-Avde, Körfez Savaşı'nın ardından Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle 1994-1999 yılları arasında hapsedilmişti. Suudi insan hakları örgütü AQIST'in bildirdiğine göre, El-Avde Twitter'da yayınladığı, "Suudi Arabistan ve Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesini" destekleyen bir mesaj nedeniyle tutuklandı.

Selman El-Avde, Suudi Arabistan ve Katar arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini talep eden tweetinin ardından evine gelen üç güvenlik görevlisi tarafından tutuklanmıştı. El-Avde takipçileriyle paylaştığı twette, Katar emiri ve Suudi Veliaht Prensi arasında yapılan bir telefon görüşmesine işaret ederek "Allah, haklarının iyiliği için onların kalplerini birbirine yaklaştırsın" ifadelerini kullandı.

Suudi kraliyet ailesi, ülkedeki İslami muhalefeti kendi yönetimine karşı yöneltilen en büyük iç tehdit olarak görüyor.