Londra'da Suudi Büyükelçiliği yakınında patalama
İngiltere'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yakın bir noktada patlama meydana geldi.02 Kasım 2018 Cuma 13:37
İngiltere'nin başkenti Londra'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yakın bir binada yangın çıktı. Binada yangın çıkmadan önce patlama olduğu belirtiliyor.
İngiliz The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne yakın bir binada yangın çıktığını duyurdu.
Haberde, yangınla birlikte patlama seslerinin duyulduğu da iddia edildi.
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