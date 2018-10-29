Suudi Başsavcı Muceb'den İstanbul Adalet Sarayı'nda önemli görüşme

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamında İrfan Fidan ile bir araya geldi.

Suudi Başsavcı Suud Muceb ile görüşme sona erdi SUUDİ BAŞSAVCI SUUD MUCEB İLE GÖRÜŞME SONA ERDİ

Muceb ve beraberindeki heyet, basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Suudi savcı adliyeden ayrılırken böyle görüntülendi...



