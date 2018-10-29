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Suudi Başsavcı Muceb'den İstanbul Adalet Sarayı'nda önemli görüşme

Gazeteci Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Suudi Başsavcı Muceb, Başsavcı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:29
Suudi Başsavcı Muceb'den İstanbul Adalet Sarayı'nda önemli görüşme

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamında İrfan Fidan ile bir araya geldi.
Suudi Başsavcı Suud Muceb ile görüşme sona erdi SUUDİ BAŞSAVCI SUUD MUCEB İLE GÖRÜŞME SONA ERDİ

Muceb ve beraberindeki heyet, basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Suudi savcı adliyeden ayrılırken böyle görüntülendi...


 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:29
  1. İstanbul
  2. Suudi Başsavcı Suud Muceb
  3. istanbul adalet sarayı

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp33 dk önce
    Pislikler önce kendi icindeki katilleri temizlesiner. Neden bunlar birde resmi kabul görüyorlar. Biz bunlarin müstemlekesi miyiz ki ?!
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