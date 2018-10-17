Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el Uteybi görevden el çektirildi
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul'da görevli Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el Uteybi görevden alındı, 'ihlaller' dolayısıyla inceleme altına alınacak17 Ekim 2018 Çarşamba 15:33
İstanbul'da görevli Suudi Arabistan Başkonsolosu görevden alındı, 'ihlaller' dolayısıyla inceleme altına alınacak
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin görevden alındığını ve hakkında soruşturma açılacağını iddia etti. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi dün tarifeli uçakla İstanbul'dan ayrılmıştı.
Öte yandan, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubundan Suudi yetkililer, başkonsolosluk konutuna gelmişti.
YORUM YAZ