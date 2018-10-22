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Suudi bakandan yaptırım açıklaması!

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili, söz konusu meseleyi petrol konusunda bir baskı aracı olarak kullanmayacaklarını belirtti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:19
Suudi bakandan yaptırım açıklaması!

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Riyad yönetiminin öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı vakasında petrolü bir baskı aracı olarak kullanmayacağını söyledi.

Rus basınına konuşan Falih, "Suudi gazetecinin Türkiye'de öldürülmesiyle ilgili siyasi krizin çözüleceğini umuyoruz. Hem siyasi hem de ekonomik düzlemde erdemli hareket ediyoruz. Enerji bakanı olarak benim görevim, Riyad yönetiminin sorumlu ve yapıcı rolünü temin etmek, küresel enerji piyasalarında istikrarı desteklemek ve böylece ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır" dedi.

Falih, 1973 yılında Batı'nın İsrail'e desteğine yanıt olarak Körfez ülkelerinin Batılı ülkelere petrol ihracatını azalttığı petrol ambargosunun tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusu üzerine, "Böyle bir eğilim yok" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:19
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı

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