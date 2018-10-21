Suudi Bakandan pişkin açıklama! 'Cemal Kaşıkçı...'

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü itiraf eden Suudi Arabistan, Kaşıkçı ile ilgilii yeni bir açıklama daha yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmet El Cübeyr, yapmış olduğu açıklamada, "Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü ve cesedi nerede bilmiyoruz. Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya ve ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" dedi.