Suudi, BAE, Mısır medyası kudurdu!

Müslümanların yanında olmak yerinde, İslam karşıtlığı üzerine kurulmuş İsrail ve Siyonist yalakası olan ABD’nin safında yer almayı tercih eden bazı Arap ülkeleri, Katar ve Türkiye’nin ekonomik dayanışmasından rahatsız oldu. Evanjelist etki altındaki ABD’nin, bölgesinin yeni hakimi Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaşta Türkiye’den yana olan kara gün dostu Katar, Birleşik Arap Emirliklieri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır medyasını çıldırttı. Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yaparak destek veren Katar, sözde Müslüman Arap medyasının hedef tahtasına oturtuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Al İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı.

BBC'de yer alan habere göre; gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın "nankörlüğü" hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için "aceleyle" harekete geçtiğini yazdı.

"KATAR REJİMİ, HALKIN PARASINI SAVURUYOR"

Al İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının "ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme" anlamına geleceği aktarıldı.

Gazeteye yazan Ahmed Shaban, "Her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor, Tamim Ankara'yı tatmin etmek için 15 milyar dolar yatırım sözü verdi" ifadelerini kullandı.

BAE TELEVİZYONU: İZOLE PARTNERLER

BAE merkezli Sky News Arabia ise Türkiye ve Katar'dan "izole partnerler" olarak bahsetti.

Televizyon kanalının haberinde son dönemde iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar da işlendi.

SUUDİ GAZETESİ: KATAR, TÜRKİYE'YE BOYUN EĞDİ

Suudi Arabistan gazetesi Al-Eqtisadiya, "Doha Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı" başlıklı makalesinde "4 ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

MISIR GAZETESİ: ERDOĞAN REJİMİNE UTANMAZCA YARDIM

Mısır'ın liberal gazetelerinden Al-Wafad'a yazan Magdy Sarhan da Katar'ı "ABD ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yapılan bu yardımı" eleştirdi ve Türk lirasının çöküşünü engellemek için ülkeye döviz pompalandığını belirtti. Sarhan, Katar Emiri Es-Sani'nin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu da yazdı.