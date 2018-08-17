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Suudi, BAE, Mısır medyası kudurdu!

Kara gün dostu Katar'ın, Siyonist kuklası ABD tarafından ekonomik krize sürüklenmek istenen Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, bir kısım Arap medyasını çıldırttı.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:24
Suudi, BAE, Mısır medyası kudurdu!

Müslümanların yanında olmak yerinde, İslam karşıtlığı üzerine kurulmuş İsrail ve Siyonist yalakası olan ABD’nin safında yer almayı tercih eden bazı Arap ülkeleri, Katar ve Türkiye’nin ekonomik dayanışmasından rahatsız oldu. Evanjelist etki altındaki ABD’nin, bölgesinin yeni hakimi Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaşta Türkiye’den yana olan kara gün dostu Katar, Birleşik Arap Emirliklieri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır medyasını çıldırttı. Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yaparak destek veren Katar, sözde Müslüman Arap medyasının hedef tahtasına oturtuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Al İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı.

BBC'de yer alan habere göre; gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın "nankörlüğü" hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için "aceleyle" harekete geçtiğini yazdı.

"KATAR REJİMİ, HALKIN PARASINI SAVURUYOR"

Al İttihad'ın haberinde Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmaması nedeniyle Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımının "ABD ile doğrudan karşı karşıya gelme" anlamına geleceği aktarıldı.

Gazeteye yazan Ahmed Shaban, "Her zaman olduğu gibi Katar rejimi halkının parasını savuruyor, Tamim Ankara'yı tatmin etmek için 15 milyar dolar yatırım sözü verdi" ifadelerini kullandı.

BAE TELEVİZYONU: İZOLE PARTNERLER

BAE merkezli Sky News Arabia ise Türkiye ve Katar'dan "izole partnerler" olarak bahsetti.

Televizyon kanalının haberinde son dönemde iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar da işlendi.

SUUDİ GAZETESİ: KATAR, TÜRKİYE'YE BOYUN EĞDİ

Suudi Arabistan gazetesi Al-Eqtisadiya, "Doha Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı" başlıklı makalesinde "4 ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

MISIR GAZETESİ: ERDOĞAN REJİMİNE UTANMAZCA YARDIM

Mısır'ın liberal gazetelerinden Al-Wafad'a yazan Magdy Sarhan da Katar'ı "ABD ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yapılan bu yardımı" eleştirdi ve Türk lirasının çöküşünü engellemek için ülkeye döviz pompalandığını belirtti. Sarhan, Katar Emiri Es-Sani'nin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu da yazdı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:24
  1. Ankara
  2. katar
  3. suudi arabistan
  4. birleşik arap emirlikleri
  5. bae
  6. türkiye
  7. abd
  8. amerika
  9. dolar
  10. ekonomik savaş

YORUM YAZ

  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri1 sa önce
    Boynunda ABD-İSRAİL tasması bulunan besleme arab yönetici kılıklı kelpleri ve şürekasının havlamaları hiç önemli değil. Sahipleri, hadi şimdi havlayın diyor, onlarda havlıyor. Bizde hooooooşt diyoruz.. O kadar.
  • hüs coşhüs coş45 dk önce
    bunlar haklı çünkü amerikaya k.çlarından baglılar. kıç.arında kazık acısı oldukca abdye boyun egmeye meçburlar
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu1 sa önce
    Mısır, bae, Suudi Arabistan hep haraç vererek Amerika tarafından korubileceklerini mi sanıyorlar. Amerika balonunun havası kaçmaya başlamış. Balonun enkazı korudukları krallıkların üzerine düşecektir. İkinci tercihleri İsrail mi Türkiye mi olacak bilmiyorum.
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