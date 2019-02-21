0553 313 94 23

Suudi Arabistan'tan tarafından Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine çıkarıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Asya turunda yapılan hac kotasının artırılması talebinin ardından Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine yükseltildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 00:09
Suudi Arabistan'tan tarafından Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine çıkarıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Asya turunda yapılan hac kotasının artırılması talebinin ardından Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine yükseltildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Devlet televizyonu PTV'de katıldığı programda, gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile yaptığı görüşmede hac kotasının 200 bine çıkarıldığı bilgisinin kendisine ve Din İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri'ye iletildiğini söyledi.

Kureşi, "Mekke'ye Giden Yol" projesinin tamamlanmasıyla Pakistanlı hacıların hac seyahatleri öncesi işlemlerini Pakistan'dan halledebileceği bilgisini de paylaştı.

Prens Selman'ın Asya turunun ikinci durağı olan Hindistan'da da benzeri bir karar alındı.

Prens Selman ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Hindistanlı hacılar için de kotanın 200 bine çıkarıldığı açıklandı.

Suudi Arabistan, Pakistanlı hacı kotasını geçen yıl 179 binden 184 bine çıkarmış, Pakistan Başbakanı İmran Han ise Prens Selman ile yaptığı görüşmede bu sayının bu yıl 200 bine çıkarılmasını talep etmişti.

Prens Selman'ın ziyaretinde Suudi Arabistan cezaevlerinde bulunan 2 bin Pakistanlı mahkumun serbest bırakılmasına karar verilmiş, bunun yanında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları da yapılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 00:09
  1. Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman
  2. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  3. Pakistan Başbakanı İmran Han
  4. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al Jubeır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'deki deprem
    1. Çanakkale'deki deprem
    2. Soyer onu da yargılamış!
    3. Fransa'da grip salgını
    4. Dikili'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
    6. Tarihçi Kemal Karpat ABD'de vefat etti
    7. Elektronik mağazasının camlarını kırıp..
    8. Filistinlilerden Mescid-i Aksa nöbeti
    9. Valilik açıkladı: 46 deprem daha oldu...
    10. İstanbul'da yoğun sis
    11. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    12. AB ile ticaret fazlası sinyali
    13. İstanbul'da ulaşıma 'sis' engeli! Tüm..
    14. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    15. Trump ile Sanders arasında 'çılgın'..
    16. Fatih'te şüpheli araç alarmı
    17. Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı..
    18. Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
    19. Çin gizli askeri üs kurdu! Koridoru..
    20. Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap..
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı