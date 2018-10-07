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Cemal Kaşıkçı'yı bahane ettiler... OKAZ gazetesinden skandal "İstanbul" haberi

Suudi Arabistan rejimine bağlı OKAZ gazetesi, ülkesinin İstanbul’da “katlettiği” Cemal Kaşıkçı’yı bahane ederek, “İstanbul Suudiler için güvenilir mi?” şeklinde haber yaptı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:41
Cemal Kaşıkçı'yı bahane ettiler... OKAZ gazetesinden skandal "İstanbul" haberi

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’yı İstanbul’da “katletti.” Rejime muhalif olduğu bilinen Kaşıkçı, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdi, bir daha çıkamadı, cesedinin dahi nerede olduğuna dair bilgi yok. Son zamanlarda Türkiye karşıtı politika izleyen Suudi Arabistan rejimi ise, bu olayı başından atmaya çalışıyor. Suudi Arabistan rejimine bağlu OKAZ gazetesi, bu cinayeti Türkiye’ye yıkmak isteyerek, “İstanbul Suudiler için güvenilir mi?” şeklinde skandal bir habere imza attı.

“İnşallah arzu etmediğimiz bir durumla...”

Cemal Kaşıkçı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

İşin polisiye, istihbarat takibi var. Özellikle havalimanlarından giriş- çıkışlar inceleniyor. Savcılık kararı beklentisi içindeyiz. Bunun ülkemizde olmuş olması çok üzücü. Cemal Bey benim çok eskiden tanıdığım bir gazeteci, bir arkadaşımız. Beklentim hala iyi niyetli. İnşallah o arzu etmediğimiz durumla karşı karşıya kalmayız. Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibini yapıyorum. Sonucu tüm dünyaya duyuracağım. Büyükelçiliğe giriş- çıkışların hepsi inceleniyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:41
  1. Okaz Gazetesi
  2. Suudi Arabistan
  3. Türkiye
  4. İstanbul
  5. Cemal Kaşıkçı

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  • AnkaralıAnkaralı1 sa önce
    Ulan hokkabaz Trump, hadi senin ülkendeki gazeteciyi alıkoyuyor bu suudlu katiller, hadi gürlesene, bulun getirin desene.
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