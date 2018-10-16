Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi kaçtı

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dair kanıtların çıktığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ise ülkesine döndüğü ortaya çıktı.

Associated Press (AP) ajansı, kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak son dakika haberi geçti. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu ise Türkiye'den ayrıldı. AP, öneki gün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapan polislerin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair "kesin kanıtların" olduğunu iddia etti. Associated Press, ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğunu duyurdu. Türk yetkili bahsi geçen kanıtlar hakkında detaylı bilgi vermedi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ise Türkiye'den ayrılıp, ülkesine döndüğü belirtildi.