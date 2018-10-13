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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 6 kişi geldi

İstanbul Levent'teki Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na iki sivil araçla 6 kişi geldi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:15
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 6 kişi geldi

Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor. 

Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi sürerken, konsolosluğa sivil plakalı bir otomobille 4 kişi geldi. Araç bu kişileri konsolosluğa bıraktıktan sonra ayrıldı.

Daha sonra başka bir sivil araçla da konsolosluğa 2 kişi geldi. Bu arada, tatil dolayısıyla konsoloslukta işlem yapılmadığı belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:15
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  2. cemal kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu

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