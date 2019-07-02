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Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na yapılan saldırı

Husiler tarafından düzenlenen SİHA'lı saldırıda biri Hintli toplam 9 sivilin yaralandığı bildirildi

02 Temmuz 2019 Salı 06:19
Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na yapılan saldırı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen SİHA'lı saldırıda, biri Hintli toplam 9 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, gece saat 00.35'te silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından Ebha Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda, biri Hintli toplam 9 sivilin yaralandığını açıkladı.

Sivillerin hafif şekilde yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı dile getirildi.

Açıklamada, gelişmiş teknolojiyle üretilen SİHA'lar aracılığıyla gerçekleşen saldırıların, İran rejiminin desteği sayesinde yapıldığına işaret edildi.

Koalisyon sözcüsü Maliki, daha önce yaptığı açıklamada, saldırıyı bildirmiş ancak içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermemişti.

Öte yandan Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ebha Havalimanı'na silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve hava trafiğinin durduğunu bildirmişti. Seri, havalimanındaki savaş uçaklarının hedef alındığını savunmuştu.

Arap Koalisyonu daha önce de 12 ve 23 Haziran'da Ebha Havalimanı'na birer saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın al-Arabiya televizyon kanalı, son saldırının ardından Ebha Havalimanı'ndan verdiği görüntüyle uçuşlarda herhangi bir aksamanın olmadığını duyurdu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 06:19
  1. Ebha Havalimanı
  2. Husiler
  3. saldırı
  4. SİHA
  5. Suudi Arabistan

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