Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonundan Husilere yalanlama

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarında 20'den fazla askeri noktayı ele geçirdiği yönündeki haberleri "uydurma" olarak nitelendirdi.

Al Arabiya televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, Husilerin Suudi Arabistan'a girdiğine dair sosyal medyada paylaşılan videonun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haberde, "Husi milisler bir kere daha uydurma haber yayımlıyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki El-Havbe'de bazı bölgelere saldırarak kontrol altına aldıkları iddiasıyla paylaştıkları videonun YouTube'da yapılan hızlı bir arama ve basit bir karşılaştırma sonucu eski olduğu ve Arap ülkelerinden birinde 2014'te çıkan kargaşa sırasında çekildiği ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Husi güçleri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, çarşamba günü Husilere bağlı SABA haber ajansına yaptığı açıklamada, 72 saattir devam eden saldırılar neticesinde Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'da 20'den fazla askeri noktayı ele geçirdiklerini söylemişti.



Suudi Arabistan ordusuna ait noktalara 3 taraftan saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, çatışmalarda uluslararası koalisyona bağlı 200'den fazla askerin öldüğünü ya da yaralandığını, bazılarının da esir alındığını öne sürmüştü.

Seri, saldırılara ait görüntülerin de daha sonra paylaşılacağını ifade etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı geçen ay Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplam 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Necran, Husilerin hedefindeki bölgeler arasında yer alıyor.

