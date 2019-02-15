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Suudi Arabistan'ın ABD'de suç işleyen vatandaşlarının kaçmasına yardım ettiği iddiası

Amerikan CNN televizyonu, Suudi Arabistan'ın, ABD ve Kanada'da çeşitli suçlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan bazı vatandaşlarını kefaletlerini ödeyerek hapisten çıkardığını ve bu kişilerin sahte pasaportlarla ülkeden ayrılmalarına yardımcı olduğunu iddia etti

15 Şubat 2019 Cuma 06:48
Suudi Arabistan'ın ABD'de suç işleyen vatandaşlarının kaçmasına yardım ettiği iddiası

NEW YORK (AA) - Suudi Arabistan'ın, ABD'de 8 eyalette ve Kanada'da işledikleri suçlar nedeniyle haklarında dava açılan 17 vatandaşını, kefaletlerini ödeyerek hapisten çıkardığı ve söz konusu kişilerin yargılanmasına başlanmadan sahte pasaportlarla ülkeden ayrılmalarına yardım ettiği ileri sürüldü.

Amerikan CNN televizyonun haberinde, Oregan eyaletinde aşırı hız yapan 20 yaşında bir Suudi öğrencinin, yaptığı trafik kazasında 16 yaşında bir Amerikan vatandaşının ölümüne neden olduğu belirtildi.

Suudi öğrencinin kasten öldürme suçundan yargılanmasının talep edildiği, Suudi Arabistan tarafından ödenen 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılan bu kişinin hakim karşına çıkmadan iki hafta önce ortadan kaybolduğu ifade edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin, Suudi vatandaşının büyükelçilik ya da konsolosluk yardımıyla sahte pasaport aldığına ve özel uçakla ülkeden ayrıldığına inandığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın hem ABD hem de Kanada'da çeşitli suçlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan 17 vatandaşını bu şekilde kefaletlerini ödeyerek hapisten çıkardığı ve yargılanmalarına başlanmadan sahte pasaportlarla ülkeden ayrılmalarına yardımcı olduğu iddia edildi.

ABD'den Suudi Arabistan'ın yardımıyla ayrıldığına inanılan Suudi vatandaşlarının trafik kazası, tecavüz, cinsel taciz ve çocuk pornosu gibi suçlar işlediği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 06:48
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