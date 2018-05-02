Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan'ın 2 askeri, Yemen sınırında öldü

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında görevli 2 askeri hayatını kaybetti. Askerlerin ölüm nedeni açıklanmadı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:17
Suudi Arabistan'ın 2 askeri, Yemen sınırında öldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 2 Suudi Arabistan askeri, ülkenin güney sınırında görevi sırasında yaşamını yitirdi.

Askerlerin ölüm nedeni ve zamanı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine sık sık katyuşa, scud ve diğer füzelerle saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:17
  1. Arabistan
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belli oldu! Galatasaray Devler Ligi'ne kalırsa...
    1. Belli oldu! Galatasaray Devler Ligi'ne..
    2. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan..
    3. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nden emsal..
    4. Bakan Soylu: 17 bin bekçi alınacak!
    5. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında..
    6. Facebook'dan bir skandal daha!..
    7. Tarçın ve balın muhteşem karışımı
    8. Yazışmalar deşifre oldu! Bakan'ı ele..
    9. Türkiye Nijerya'daki cami saldırısını..
    10. Donald Trump'a 1 Mayıs şoku!
    11. Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla..
    12. O ülke elçiliğini Kudüs'e taşıdı!..
    13. Devlet Bahçeli'den 4 partili ittifaka..
    14. Suudi Arabistan'ın 2 askeri, Yemen..
    15. 61 kilogram eroin ele geçirildi
    16. DNA raporu ortaya çıktı! Evli olan..
    17. Fişi çekildi! "Kendine kulüp bul"
    18. Japonya’dan ikili taktik
    19. İşte Aziz Yıldırım'ın seçim kozu
    20. Evde kendi yüz kreminizi yapmak mümkün
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!