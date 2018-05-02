Suudi Arabistan'ın 2 askeri, Yemen sınırında öldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 2 Suudi Arabistan askeri, ülkenin güney sınırında görevi sırasında yaşamını yitirdi.

Askerlerin ölüm nedeni ve zamanı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen Hükümeti'nin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine sık sık katyuşa, scud ve diğer füzelerle saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.

Kaynak: AA