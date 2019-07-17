Suudi Arabistan’dan Yeni Zelanda’daki saldırılarda ölenlerin akrabalarına ‘hac hediyesi’ Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından imzalanan kararnamede, Yeni Zelanda’da Mart ayında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralılara hac ibadeti imkanı sağlanacağı bildirildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından imzalanan kararnamede, Yeni Zelanda’da Mart ayında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralılara hac ibadeti imkanı sağlanacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, Yeni Zelanda’da terör saldırısında ölenlerin yakınları ile yaralılara ”Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn’in misafirleri” adı altında hac ziyareti olanağı sağlayacak. Bu kararın, terörle mücadele etmek ve terör saldırılarında mağdur olanların ailelerinin acılarını hafifletmek amacıyla alındığı ifade edildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart günü iki camiyi hedef alan terör saldırılarında 51 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 3 Türk vatandaşının da bulunduğu 49 kişi ise yaralanmıştı.

Suudi Arabistan, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için 2 milyondan fazla kişinin ülkeye geldiğini açıklamıştı.

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