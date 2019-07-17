0553 313 94 23

Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"

Yeni Zelanda saldırısının kurbanlarının yakınları ile yaralıların "Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn'in misafirleri" olarak hac yapacağı açıklandı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 04:19
Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarından ve yaralılardan 200'ünün bu yıl kutsal topraklarda hac için ağırlanacağını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, söz konusu terör saldırısında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarından 200 kişinin "Hadimul Harameyn eş-Şerifeyn'in misafirleri" olarak, hac ibadetini yerine getirmek üzere ülkede ağırlanmaları yönünde kararname yayımladı.

Haberde, söz konusu kararnamenin, Suudi Arabistan'ın terörle mücadele ve bu tür saldırılara maruz kalanların ailelerinin acılarını hafifletmek amacıyla atılan adımlar kapsamında yayımlandığı kaydedildi.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı. Saldırıda 3 Türk vatandaşı yaralanmış, ağır yaralanan Zekeriya Tuyan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 48 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için ülkeye 2 milyon 371 bin 675 kişinin geldiğini duyurmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 04:19
  1. Hac
  2. Suudi Arabistan
  3. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
    1. Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda..
    2. Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden..
    3. ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye..
    4. Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş..
    5. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den..
    6. Kolombiya’da çetelerin infaz ettikleri..
    7. Katarlı ve Rus komutanlar askeri..
    8. YKS'nin Alan Yeterlilik Testi'nde bir..
    9. ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın..
    10. Eskişehir’de ‘Parçalı Ay Tutulması’..
    11. Cezayirli futbol yorumcusundan Ebu..
    12. HDP'den gece yarısı operasyonu!..
    13. Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu
    14. ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları açıklandı!
    15. YKS sonuçları açıklandı
    16. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    17. Elazığ’da "Parçalı Ay Tutulması"..
    18. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim..
    19. "Şişman kadınlar cennete giremez"..
    20. Baba, yangında küçük kızını..
    21. Bulgaristan'a şok! 1 milyondan fazla..
    22. İzmir’de tarihi fabrika binasında..
    23. 16 Temmuz parçalı ay tutulması..
    24. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    25. Gazze'de ilaç krizi! En ağırı yaşanıyor
    26. ABD camideki Müslümanları bombaladı:..
    27. Yaşlandırma programı nasıl..
    28. Eski devlet başkanı ABD'de tutuklandı!
    29. Muğla’da 15 Temmuz paneli
    30. İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi
    'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi