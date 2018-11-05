Suudi Arabistan'dan yeni 'Kaşıkçı' açıklaması: Adalete teslim edilecekler
Suudi Arabistan, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne ithafen yapılan açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan faillerin adalete teslim edileceği" belirtildi.05 Kasım 2018 Pazartesi 11:53
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Riyad yönetiminden yen bir açıklama geldi.
"Adalete teslim edilecekler"
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi heyeti ile Cenevre'de bir araya gelen Suudi Arabistan yönetimi, "Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olan faillerin adalete teslim edileceğini" bildirdi.
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