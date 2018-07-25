Suudi Arabistan'dan 'Yahudi ulus devlet' açıklaması

Toplantıda, Suudi Arabistan’ın İsrail Parlamentosu’nun (Knesset), Filistin-İsrail çatışmasına barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan insan hakları ve uluslararası çabaları sekteye uğratacak olan ‘Yahudi ulus devlet’ yasasını kabul etmesini reddederek kınadığı ifade edildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında, bu yasanın ve Filistin halkının ulusal kimliğini yok ederek meşru haklarına zarar vermek isteyen İsrail’in tüm girişimlerinin reddedilmesi için tüm uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

BMGK'YA ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler’in (BM) savaşların mağdur ettiği çocuklara yönelik çabalarının takdir edildiği toplantıda, Suudi Arabistan’ın güvenliği sağlamak ve sivil kaybını en aza indirmek adına alınan tüm tedbirleri desteklediğinin altı çizildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK), çocukları ve sivilleri, canlı kalkan olarak kullanan İran destekli Husi milislerin kınanması yönündeki çağrı yinelendi.

HAC VAZİFESİ

Kral Selman, toplantıda dünyanın her yerinden Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen misafirlerini karşılamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, onlara sunulan hizmetleri geliştirmek adına çabaların sürdüğünü, kutsal mekanlarda Hac vazifelerini huzur ve güvenle yerine getirmelerini kolaylaştıracak gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Kral Selman, Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ile Cidde’de yaptığı görüşmenin neticeleri hakkında da bilgi verdi.

Enformasyon Bakanı Dr. Avad el Avad, toplantının ardından Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’ya verdiği demeçte, Bakanlar Kurulu toplantısında, bölge ve dünyadaki son gelişmeler hakkında bir takım raporların gözden geçirildiğini aktardı.

Dr. Avad, bunun ardından, Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında bir koordinasyon meclisinin kurulması yönündeki anlaşmanın imzalandığını söyleyerek, bunun iki kardeş ülke ve halklarının çıkarlarına hizmet edeceğine dikkat çekti.

Dr. Avad, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 20-21 Temmuz tarihinde bir araya getiren G-20 toplantısının ardından yapılan ‘güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edileceği’ taahhüdünün yinelendiği ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.

Ayrıca Bakan, toplantıda, Suudi Arabistan’ın iç işlerine dair bir takım kararlar alındığını da sözlerine ekledi.