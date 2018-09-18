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Suudi Arabistan'dan uluslararası camiaya Suriye çağrısı!

Suudi Arabistan yönetimi, diktatör Esed rejiminin Suriye'de halka uyguladığı tehcir politikasının acilen durdurulması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu. Suudi Arabistan'ın çağrısının Türkiye'nin İdlib'deki katliamları önlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

18 Eylül 2018 Salı 12:57
Suudi Arabistan'dan uluslararası camiaya Suriye çağrısı!

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Abdulaziz el-Vasıl, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyinde "Suriye Uluslararası İnsan Hakları Konseyiyle Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Vasıl konuşmasında ülkesinin Suriye'deki krizin siyasi yollarla çözümü konusundaki tavrının net olduğunu söyledi.

TEDBİR ALINMALI

Suriye'de kısa bir dönemde 1 milyondan fazla kişinin yerlerinden edilmesinin, ülkenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan kasıtlı tehcir politikasının devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Vasıl, uluslararası camianın bu ihlaller ile keyfi uygulamaların durdurulması için tüm tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

İLK 6 AYDA 1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ YERİNDEN EDİLDİ

BM'nin, ocak-temmuz döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin geçen hafta hazırladığı raporda, 2011'den bu yana iç savaşın devam ettiği Suriye'de bu sene şimdiye dek görülmemiş düzeyde yerinden edilmeler yaşandığına dikkat çekilmiş, Beşşar Esed rejiminin "silahlı muhaliflerin" ve "terörist organizasyonların" kontrolündeki bölgelere yönelik yılın ilk 6 ayında düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 1 milyondan fazla Suriyelinin yerinden edildiği vurgulanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 12:57
  1. Suriye
  2. Suudi Arabistan
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Abdulaziz el Vasıl
  5. Esed rejimi
  6. Suriye çağrısı

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  • bozkurt1071bozkurt107143 dk önce
    ..sen önce diğer müslümanlara yaptığın zulmü durdur para çok konuşuyorsun
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