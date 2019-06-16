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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz 'Kaşıkçı' iftirası!

Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında Türkiye'den kendilerine bilgi vermediği iftirasını attı.

16 Haziran 2019 Pazar 07:05
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz 'Kaşıkçı' iftirası!

CNN International’a konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, ABD Kongresinin, Kaşıkçı cinayetini şeffaf olarak soruşturmaması sebebiyle Suudi Arabistan’a silah satışını durdurma çalışmaları konusunda sorulan bir soru üzerine, ülkesinin ABD Kongresini ikna etmeye çalıştığını, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluların yargılanmasına bu sene başlandığını söyledi.

"Kaşıkçı'nın neden öldürüldüğünü anlamaya çalışıyoruz"

Cubeyr, ABD istihbaratının cinayet emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği iddiasıyla ilgili olarak, "Bu çok saçma. Kaşıkçı’nın öldürülme konusunda herhangi bir yetki verilmesi söz konusu değil. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardındaki sebebin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bir hataydı. Böyle bir şeyin tekrar olmaması için kesin tedbirler aldık" dedi.

"Cesedi hakkında Türkiye'den bilgi alamadık"

Adil Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığı ve Cemal Kaşıkçı’yı öldürmek üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna bir ekibin gönderildiğinin bilindiğini, öldürme emrini kimin verdiğinin sorulması üzerine, soruşturmalardan böyle bir sonuç çıkarılmadığını, soruşturmanın ve yargılamanın halen devam ettiğini söyledi.

Sunucunun, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu sorması üzerine, Adil Cubeyr, bu konuda Türkiye’den bilgi istediklerini ve halen bir cevap alamadıklarını söyledi.

CIA, Kaşıkçı’nın öldürülme emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği değerlendirmesinde bulunup bu konuda ABD Kongresine rapor sunmuştu. ABD Senatörleri de Kaşıkçı’nın öldürülme emrini Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiğine inanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy PelosiNew York’ta bir forumda yaptığı konuşmada Temsilciler Meclisinin ABD’nin Suudi Arabistan’a silah satışını engellemek için bir oylama yapacağını belirterek, "Suudi Arabistan’a silah satış yetkisini almak için bir oylama yapılacak. Bunun için savaşacağız ve bununla savaşmak için iki partiden de destek alacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 07:00
  1. İstanbul
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  5. new york
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