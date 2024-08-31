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Suudi Arabistan, Türkiye'ye mesaj gönderdi: Kral Selman'dan, Başkan Erdoğan'a sürpriz telgraf! Son mesajı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 22:12:00 - 2024-08-31 22:25:23
Suudi Arabistan, Türkiye'ye mesaj gönderdi: Kral Selman'dan, Başkan Erdoğan'a sürpriz telgraf! Son mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Kral Selman ve veliaht Prens Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yolladığı tebrik telgrafında "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına" sağlık ve mutluluk diledi.

Merak edilen Suudi Arabistan'dan, Türkiye'ye mesajı 

'KARDEŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNE SAĞLIK VE MUTLULUK DİLERİZ'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın X platformundaki hesabında konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Bin Selman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına sürekli ilerleme ve refah için içten tebriklerini ve sağlık ve mutluluk dileklerini" iletti.

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