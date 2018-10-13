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Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Memnun olduk

2 Eylül’den bu yana gözleri üzerine çeken Suudi Arabistan, "gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kuralım" demiş, bu talep Ankara tarafından olumlu karşılanmıştı. Türkiye'nin cevabının ardından Suudi Arabistan, olumlu yanıt verilmesinden memnun olduklarını belirtti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:22
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Memnun olduk

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak yayımladığı yazılı açıklamada, "Kardeş Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın, Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatması için iki ülkenin uzmanlarından oluşacak ortak grubun kurulması yönünde Suudi Arabistan tarafından sunulan teklifi olumlu karşılamasından memnuniyet duyduk." denildi.

"Güvenimiz tamdır"

Söz konusu olumlu adımın takdir edildiği açıklamada, "Ortak çalışma grubunun yeteneğine ve üstleneceği görevi iş birliği içinde en iyi şekilde yerine getireceğine güvenimiz tamdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın nerede olursa olsun vatandaşlarının hayat ve güvenliklerine son derece önem verdiğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:22
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  2. suudi arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı

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