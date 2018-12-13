Suudi Arabistan'dan Tunus'a kalkınma desteği

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, resmi temaslarda bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Şahid ile Kral Selman'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren bazı meseleleri görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan'ın su ve kalkınma projelerinde kullanılması için Tunus'a 120 milyon dolar bağışta bulunduğu aktarılan açıklamada, "Tunus'taki su ve kalkınma projelerine bağış imzaları, Kral Selman ile Başbakan Şahid huzurunda Riyad'da atıldı." denildi.

Tunus Başbakanı Şahid, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine bugün Riyad'a gitmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası okların çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 27 Kasım'da Tunus'a birkaç saatlik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Riyad'ın talebiyle gerçekleşen Tunus ziyaretinin duyurulmasının ardından,Tunus'ta siyasetten basına, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine, tüm kesimlerden ziyarete karşı itiraz sesleri yükselmişti.

Bin Selman'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.





