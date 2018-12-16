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Suudi Arabistan'dan Tunus'a 830 milyon dolar yatırım ve yardım sözü

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Suudi Arabistan'ın, ülkesine 830 milyon dolar değerinde yatırım ve mali yardım taahhüt ettiğini açıkladı

16 Aralık 2018 Pazar 02:54
Suudi Arabistan'dan Tunus'a 830 milyon dolar yatırım ve yardım sözü

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Suudi Arabistan'ın, ülkesine 830 milyon dolar değerinde yatırım ve mali yardım taahhüt ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan ziyaretinden dönen Şahid, basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, ülkesine 830 milyon değerinde yatırım ve mali yardım taahhüt ettiğini söyledi.

Bu miktarın 500 milyon dolarının bütçeyi, 230 milyon dolarının ise dış ticareti finanse etmek, 100 milyon dolarının ise yatırımlar için ayrılacağını belirten Şahid, Ticaret Bakanı Rıza Şelgum'un Suudi Arabistan'a giderek alınan bu kararlarla ilgili görüşmeleri tamamlayacağı bilgisini verdi.

Tunus Başbakanı Şahid, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine perşembe günü Riyad'a gitmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası okların çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman da 27 Kasım'da Tunus'a birkaç saatlik bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Riyad'ın talebiyle gerçekleşen Tunus ziyaretinin duyurulmasının ardından, Tunus'ta siyasetten basına, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine kadar tüm kesimler bu ziyarete tepki göstermişti.




Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 02:54
  1. Suudi Arabistan
  2. Tunus

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