Suudi Arabistan Sudan'daki darbeye destek verdi Batı kuklası Suudi Arabistan'dan Sudan'daki askeri müdahaleye destek açıklaması geldi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi'nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır." ifadeleri yer aldı. Yardım paketi sunuldu! Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Sudan'a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği de belirtildi. Öte yandan dün akşam Askeri Geçiş Konseyi, kararname yayımlayarak, 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurdu. Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başladı.

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