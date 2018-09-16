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Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

Suudi Arabistan yönetiminin Mescid-i Haram imamı Bandar Abdulaziz Balila'yı tutukladığı bildirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 20:09
Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

Edinilen bilgiye göre, Mescid-i Haram imamı Bandar Abdulaziz Balila 11 Eylül'de Suudi Arabistan yönetimi tarafından tutuklandı.

Suudi Arabistan'da Veliaht Muhammed bin Selman'ın "reformları" çerçevesinde tutuklanan kişilerle ilgili bilgiler paylaşan sosyal medya platformu tarafından Balila'nın tutuklandığı doğrulandı.

Mescid-i Haram'da imamlık yapan Balila aynı zamanda Taif Üniversitesi'nde profesör.

Suudi Arabistan'da uzun bir süredir din adamlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın göreve başlamasıyla birlikte tutuklamalarda artışlar yaşandı.

Ülkedeki birçok ilim adamı, imam ve vaiz, Suudi Arabistan yönetimine "muhalif" oldukları iddiasıyla tutuklanıyor.

Kaynak: Mepa News

 

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 20:09
  1. Bandar Abdulaziz Balila
  2. Kabe İmamı
  3. Mescid-i Haram imamı Bandar Abdulaziz Balila
  4. Suudi Arabistan

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