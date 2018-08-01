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Suudi Arabistan'dan skandal! "Ilımlı İslam" projesine karşı çıkan İslam alimleri tutuklandı

Suudi Arabistan’da Veliaht Muhammed bin Selman’ın ülkeye Ilımlı İslam’ı getireceğini açıklamasını eleştiren alimleri tek tek tutuklanmaya devam ediyor. Bin Selman'ın Ilımlı İslam projesini eleştiren İslam alimleri susturulmaya çalışılıyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:01
Suudi Arabistan'dan skandal! "Ilımlı İslam" projesine karşı çıkan İslam alimleri tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Suudi Aileyi eleştirdiği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın önde gelen âlimlerinden Sefer bin Abdurrahman el-Havali’yi tutuklanmıştı. Suudi rejim, şimdi de hocaların susturulmasına karşı çıkan başka bir önemli Suudi alimini daha tutukladı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın kontrolündeki Suudi Arabistan  yönetiminin hedefinde bu sefer, Suudi rejimin yaptığı reformları kabul etmedikleri veya eleştirdikleri için alimlerin tutuklanmasını veya susturulmasını eleştiren Abdulaziz El Fevzan’ı tutukladı.

Suudi Arabistan’da açıkladıkları veya yazdıkları fikirleri yüzünden tutuklananlar hakkında bilgi verme amaçlı kurulan ‘Mu’tekalu r-R’ey(Fikir Tutukluları)’ hesabının Twitter'dan paylaştığı bir mesajda, “Suudi yetkililerinin, Yüksek Yargı Enstitüsü bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Abdulaziz El Fevzan’ı tutukladığı teyit edildi” ifadelerine yer verildi. 

Arap basınında konuyla ilgili yer alan haberlere göre, Suudi alim El Fevzan, Suudi Arabistan’daki reformlara karşı çıkan alimlerin baskı altında tutulması ve tutuklanarak susturulmasına karşı çıkan görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşmasından sonra tutuklandığı ifade edildi.

"HEPİNİZ BANA DUA EDİN"

 Suudi Arabistanlı twitter kullanıcıları, ülkedeki muhalif din adamlarından olan Abdulaziz El Fevzan'ın da tutuklanabileceğini iddia etmişti. Twitter'da açılan 'Hepimiz Abdulaziz el Fevzanız' hashtagı altında yapılan paylaşımlarda, Suudi alim El Fevzan'ın bir süredir rejim tarafından tehdit edildiği aktatılmıştı.İmam Muhammed Bin Suud Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde muhakeyeseli fıkıh profesörü olan Abdulaziz El Fevzan, twitterdan takipçilerini endişelerini haklı çıkaracak bir paylaşımda bulunmuştu. Abzulaziz El Fevzan twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Nerede olursanız olsun siz sevdiklerim; Dualarınızda bana yer vermeyi unutmayın. Bütün güç ve kuvvet, yalnızca en Yüce ve en Büyük olan Allah’ın (c.c.) yardımıyla elde edilir."

EL FEVZAN, SUUDİ REJİMİNİ SERT BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

El Fevzan, twitter paylaşımından kısa bir süre önce ise, devletin din adamları ve akademisyenler üzerindeki baskısını eleştirmişti. El Mecd televizyonuna verdiği bir röportajda ise liberal reformlara sert bir dille karşı çıkan El Fevzan,  Suudi Ailesinin tepkisi çekmişti. 

Liberal akademisyen ve yazarlar ise karalama kampanyası başlatarak El Fevzan'ı, devletin politikalarına karşı çıkma ve halkı değişime karşı durmaya teşvik etmekle suçlanmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN, AMERİKA KARŞITI ALİMİ TUTUKLAMIŞTI

Son olarak Suudi Arabistan'ın önde gelen âlimlerinden olan ve yaptığı konuşmalarda her defasında Amerika'nın Ortadoğu'da olmaması gerektiğini savunan Sefer bin Abdurrahman el-Havali, Suudi Aileyi eleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yazdığı kitaplarda ülkenin siyasi politikalarının İslam’ın temel prensiplerine aykırı olduğunu söyleyerek Suudi yönetimini eleştiren ilim adamı Sefer bin Abdurrahman el-Havali’yi tutukladı.

Güçlü hitabeti ve etkili sohbetleriyle binlerce Müslümanın dikkatini üzerine çeken Suudi alim Abdurrahman el-Havali’nin, geçtiğimiz günlerde “Müslümanlar ve Batı Medeniyeti” isimli kitabı yayımlanmıştı ve  Arap aleminde çok ses getirmişti. Abdurrahman el-Havali, bu kitabında Suudi Ailesine ve Suudi Arabistan Âlimler Birliğine bazı eleştirilerde bulunmuş ve nasihat etmişti. 

Suudi Arabistanlı İslam âlimi Selman el-Avde, aylardır zindanda!

Suudi Arabistan’ın Katar’la uzlaşması gerektiği yönünde tweet attığından dolayı tutuklanan Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde, aylardır demir parmaklıklar arkasında tutuklu.

Suudi Arabistan'da aylar önce tutuklanan Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, babasıyla ile ilgili son durumu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

ABD'de ikamet eden Abdullah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada babasının Suudi Arabistan'ın ikinci büyük şehir olan Cidde hapishanesinde 300 gündür tutuklu olduğuna dikkati çekerek, Avde’nin tek kişilik hücrede tutulmaya devam edildiği ve baskıya, kötü muameleye maruz tutulduğunu belirtmişti.

Abdullah sosyal medyada yaptığı paylaşımının devamında ise  "Allah’ın izniyle Avde'nin dosyasını elbet bir gün açacağız. Allah'ım onun sıkıntılarını gider, afiyet ver." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:01
  1. Amerika
  2. Katar
  3. Twitter
  4. Arabistan

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 34 dk önce
    Bu Kukla Yöneticiler İyice Hadlerini Aştı. Allah, Bunların Cezasını Ne Zaman Verecek Acaba?
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