Suudi Arabistan'dan Yemen'e operasyon! 39 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Yemen’in kuzeyindeki Saada kentine hava saldırısı düzenledi. Harekatta 39 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı.09 Ağustos 2018 Perşembe 13:41
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sosyal hesabında yaptığı açıklamada, Saada'nın Dahyan ilçesinde bir otobüse yapılan hava saldırısında çoğu çocuk 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı kaydedildi.
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