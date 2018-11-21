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Suudi Arabistan'dan o iddialara tepki geldi! "Prens Selman kırmızı çizgimizdir"

Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kaşıkçı meselesi sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, bu iddialar hakkında, 'Şok edici ve kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:25
Suudi Arabistan'dan o iddialara tepki geldi! "Prens Selman kırmızı çizgimizdir"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD merkezli bir haber kanalına verdiği röportajda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebi ile kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde uluslararası basına yansıyan haberleri değerlendirdi.

Haberleri , “Şok edici ve kabul edilemez” olarak yorumlayan Bakan el-Cubeyr, “Bunlar saçma ve uygunsuz. Suudi Arabistan’ın liderliği Kral tarafından temsil edilir ve Veliaht Prens, kadın ya da erkek olsun, her Suudi için kırmızıçizgidir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:25
  1. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr
  2. ABD
  3. Veliaht Prens Selman
  4. Suudi Arabistan

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