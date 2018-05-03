Suudi Arabistan'dan Medine'ye skandal yasak!

Suudi Arabistan yönetimi skandal kararından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz hafta Hac Bakanlığı tarafından yayınlanan kararnameyle Nebevi Mekanların çoğunun ziyaret edilmesinin yasaklanması İslam Dünyasında büyük tepki toplamaya devam ederken, yasağın kapsamı genişletilerek Medine-i Münevvere'de bulunan Uhud Şehitliği, Okçular Tepesi, Kuba Mescidi, Kıbleteyn Mescidi ve Yedi Mescitler'in de aralarında bulunduğu bir çok önemli Nebevi Mekanın ziyaret edilmesi yasaklandı.

TÜRKLERE MÜDAHALE ETTİLER

Polis ve mutavvalar (ahlak polisi) dün Medine-i Münevvere'de Uhud Şehitliği ve Okçular Tepesi'ni ziyaret eden Türkiye'li bir gruba müdahale etti. Ziyaret esnasında anlatım yapan rehber ve tur görevlisine müdahale ederek, ziyaretin sonlandırılmasını isteyen polisler, tur görevlilerini ve beraberlerindeki megafonu polis araçlarına bindirerek 3 saate yakın bir süre alıkoydu.

Ziyaretçilerin kullandığı otobüslere de cezai işlem uygulayan polisler 3 saatlik bekletmenin ardından grubu kaldıkları otele gönderdi. Yasaklamanın Medine-i Münevvere'de ki ziyaret yerlerini de içine aldığını belirten resmi bir kararname yayınlanmamasına rağmen uygulanması ise tepkilerin artarak devam etmesine neden oluyor.

Kaynak: MuslimPort