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Suudi Arabistan'dan Medine'ye skandal yasak!

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nca geçtiğimiz hafta aralarında Nur Dağı, Hudeybiye, Curane gibi islam tarihi açısından büyük önem taşıyan Nebevi Mekanların ziyarete yasaklanması kararı genişletilerek Medine-i Münevvere'dede uygulanmaya başlandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:04
Suudi Arabistan'dan Medine'ye skandal yasak!

Suudi Arabistan yönetimi skandal kararından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz hafta Hac Bakanlığı tarafından yayınlanan kararnameyle Nebevi Mekanların çoğunun ziyaret edilmesinin yasaklanması İslam Dünyasında büyük tepki toplamaya devam ederken, yasağın kapsamı genişletilerek Medine-i Münevvere'de bulunan Uhud Şehitliği, Okçular Tepesi, Kuba Mescidi, Kıbleteyn Mescidi ve Yedi Mescitler'in de aralarında bulunduğu bir çok önemli Nebevi Mekanın ziyaret edilmesi yasaklandı.

TÜRKLERE MÜDAHALE ETTİLER

Polis ve mutavvalar (ahlak polisi) dün Medine-i Münevvere'de Uhud Şehitliği ve Okçular Tepesi'ni ziyaret eden Türkiye'li bir gruba müdahale etti. Ziyaret esnasında anlatım yapan rehber ve tur görevlisine müdahale ederek, ziyaretin sonlandırılmasını isteyen polisler, tur görevlilerini ve beraberlerindeki megafonu polis araçlarına bindirerek 3 saate yakın bir süre alıkoydu.

Ziyaretçilerin kullandığı otobüslere de cezai işlem uygulayan polisler 3 saatlik bekletmenin ardından grubu kaldıkları otele gönderdi. Yasaklamanın Medine-i Münevvere'de ki ziyaret yerlerini de içine aldığını belirten resmi bir kararname yayınlanmamasına rağmen uygulanması ise tepkilerin artarak devam etmesine neden oluyor.

Kaynak: MuslimPort

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 20:04
  1. Uhud Şehitliği
  2. Okçular Tepesi
  3. Kuba Mescidi
  4. Kıbleteyn Mescidi
  5. Yedi Mescitler
  6. Medine-i Münevvere
  7. Medine
  8. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • EhilEhil1 sa önce
    Mescid-i Haram’a azılı siyonist sokarsın ama satılmış beyinsiz ebu cehil torunu!
  • Nebi sevdalisiNebi sevdalisi1 sa önce
    Beceremeyeceksiniz..peygamber sav sevgisini icimizden alamayacaksiniz..yapilan dualara engel olamayacaksiniz..allahin cc nurunu sonduremeyeceksiniz..islam yolundan donduremeyeceksiniz..
  • cihadcihad26 dk önce
    israil olmaya çalışıyolar maalesef kuyularını kazıyolar müslüman ülkeler ayağa kalkarsa toprak altında bile yer bulamıyacaksınız alçaklar
  • MEHMET MEHMET 46 dk önce
    siz ALLAHIN HATIRLANDIGI topraklarda ALLAHI unutmuşsunuz VE ALLAH SIZE KENDINI HATIRLATIR TIPKI FIRAVUNA HATIRTTIGI GİBİ
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