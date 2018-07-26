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Suudi Arabistan'dan kritik hac açıklaması!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Benten, "Türkler haccın bir parçasıdır. Türk hacıları göremezseniz hac iklimi tamamlanmaz, eksik kalır" dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:45
Suudi Arabistan'dan kritik hac açıklaması!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih Tahir bin Benten, Türk hacılar olmazsa hac ikliminin eksik kalacağını belirtti, ayrıca tüm hacıları aşırı sıcaklara karşı uyardı.

Bin Benten, Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere ülkede bulunan yabancı gazetecileri makamında kabul etti.

Suudi Arabistanlı bakan, AA muhabirinin hac mevsimi ve Türk hacılarla ilgili sorusu üzerine, "Türkler haccın bir parçasıdır. Türk hacıları göremezseniz hac iklimi tamamlanmaz, eksik kalır" dedi.

Türk hacı adaylarının tam bir düzen ve titizlik içinde her türlü ihtiyaçlarını düşünerek kutsal topraklara geldiklerine dikkati çeken Bin Benten, "Bizim Türk hacılarından hiçbir şikâyetimiz olmadı. Hac ibadetine yoğunlaşıyorlar. Kimseyle tartışmalara girmiyorlar ve diğer hacıları rahatsız etmiyorlar" diye konuştu.

HACILARA "GÜNEŞTE KALMAYIN" UYARISI

Türk hacılarının burada bulunmalarından gurur duyduklarını dile getiren bakan, aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Özellikle bu hac mevsiminde aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmalarını istiyorum. Hava çok sıcak. Türklerin ülkesinde güneşte dışarıya çıkılabilir ancak güneş burada çok sıcak. Tüm hacılara mesajımdır: Güneşte kalmasınlar. Bu yaz sıcaklık zirve yapacak. Allah'tan esenlik ve ibadetlerini kabul etmesini diliyorum."

YENİ MEGA PROJELER

Bin Benten, yabancı gazetecilere dünyanın dört bir yanından gelen hacıların sayısını artırmak için planlanan mega projeleri de anlattı.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun hacılara yüksek düzeyde hizmet sunmayı içerdiğini dile getiren Hac ve Umre Bakanı, "Maliyeti 30 milyar doları bulan büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Bu sayede her yıl sayıları artan hacıların yükselen tesis ve hizmet taleplerini karşılamayı amaçlıyoruz" dedi.

Bu hac döneminde 3 milyondan fazla Müslüman'ın kutsal toprakları ziyaret etmesinin beklendiğini söyleyen Bin Benten, Mekke, Medine ve Cidde'yi kapsayan Harameyn Hızlı Tren Projesi'nin hacılara sunulan ulaşım hizmetlerine en önemli katkıyı yapacağını belirtti.

Bakan, Cidde'de hacılara tahsis edilen havaalanının yanı sıra hacıların konaklaması amacıyla 500 konutluk bir projeleri olduğunu da aktardı.

'KÜRESEL MÜSLÜMAN KÖY' PROJESİ

Hac ve umreyi 'sıfır endişeli' bir ziyarete çevirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bin Benten, tüm Müslüman ülkelerin kültürlerini yansıtacak 'Küresel Müslüman Köy' projesinin detaylarını da açıkladı.

Bakan Bin Benten, "Krallık, bu proje kapsamında Mekke'den 40 kilometre uzaklıkta bir köy inşa edecek. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar burada kendi kültürel alanlarını inşa edecekler, ayrıca el işleri gibi kendi ürünlerini de satacaklar" diye konuştu.

Bölgeyi diğer şehirlere bağlayacak metro projesinin 2-3 yıl içinde hayata geçirileceğini kaydeden Bin Benten, akıllı iletişim teknolojileriyle senkronize uygulamaların getirileceğini ifade etti. Bakan modern akıllı telefonlara ve benzeri teknolojilere atıfta bulunarak, "2030 yılına kadar hac tamamen modern teknoloji ile düzenleniyor olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:45
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