Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat
- Deniz tatbikatına Suudi Arabistan'ın yanı sıra Mısır, Ürdün, Sudan, Cibuti ve Yemen katıldı30 Aralık 2018 Pazar 14:41
RİYAD (AA) - Kızıldeniz'e kıyısı olan Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti ve Yemen'in katıldığı Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatı başladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, bugün Cidde kentinde başlayan Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatına Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti, Yemen'in katıldığını ayrıca Somalili gözlemcilerin de hazır bulunduğunu bildirdi.
SPA'ya açıklamada bulunan Suudi Arabistan Batı Filosu Komutanı Sakr el-Harbi, askeri tatbikatın 5 gün süreceğini ifade etti.
Harbi, tatbikatın Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerde deniz güvenliğini güçlendirme, kara sularını koruma, askeri iş birliğini pekiştirme ve savaş tecrübelerini aktarmayı hedeflediğini kaydetti.
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