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Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'dan günlerdir haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 14:53
Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Konuya ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarnda, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti. Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuyu vakıf olan veya gerçek bir Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik bir heyeti, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın, nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı" denildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:53
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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