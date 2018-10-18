Suudi Arabistan’dan İsrail'e yalanlama

ABD’de Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya ilişkin İsrail medyasının haberlerine, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yalanlama geldi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu haber utanç verici, toplantı sırasında ikili görüşme gerçekleşmedi” denildi.

Konu hakkında açıklama yapan bir kaynak ise, “Genelkurmay Başkanları 15-16 Ekim tarihleri arasında ABD’de bulunan Andrew Hava Üssünde, 81 ülkede şiddet içeren aşırı grupların eylemlerini tartışmak için toplantı düzenledi. Toplantıda ABD, Genelkurmay Başkanları komitesinin onuruna tüm katılımcılar için resmi bir akşam yemeği verdi. Ertesi gün ise Andrew Hava üssünde konferans düzenlendi” dedi.

Kaynak: Şarkul Avsat