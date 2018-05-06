Suudi Arabistan'dan ilk kadın ticari ataşe

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin yayımladığı kararnameyle, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Suudi Ticaret Ataşeliğine Samar bint Mazin Salih atandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu atama "bakanlığın kadınları güçlendirmeye yönelik attığı adımlardan biri" olarak nitelendirildi.

Londra Şehir Üniversitesi'nde (City University of London) uluslararası medya ve gazetecilik alanında yüksek lisansını tamamlayan Samar bint Mazin Salih'in, daha önce Suudi Arabistan'ın İtalya'daki ticaret ataşeliğinde görev yaptığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla, kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.