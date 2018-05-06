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Suudi Arabistan'dan ilk kadın ticari ataşe

Suudi Arabistan, Japonya'daki ticari ataşeliğine Samar bint Mazin Salih isimli bir kadını atadı.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:44
Suudi Arabistan'dan ilk kadın ticari ataşe

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah  el-Kasabi'nin yayımladığı kararnameyle, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan  Suudi Ticaret Ataşeliğine Samar bint Mazin Salih atandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu atama "bakanlığın kadınları  güçlendirmeye yönelik attığı adımlardan biri" olarak nitelendirildi.

Londra Şehir Üniversitesi'nde (City University of London) uluslararası  medya ve gazetecilik alanında yüksek lisansını tamamlayan Samar bint Mazin  Salih'in, daha önce Suudi Arabistan'ın İtalya'daki ticaret ataşeliğinde görev  yaptığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla, kadınlara araba  kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında  çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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